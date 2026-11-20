Группа компаний «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня (далее — «Миранда»), провела в Крыму стратегическую презентацию готовых продуктов по информационной безопасности. Мероприятие охватило около 50 участников и было ориентировано на представителей государственного сектора и бизнеса, заинтересованных в повышении уровня защищенности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных.

В рамках презентации эксперты «Миранды» продемонстрировали комплексные решения, охватывающие ключевые направления кибербезопасности, в том числе защиту данных, сетевую безопасность и безопасность приложений. Особый упор сделан на адаптацию продуктов под нужды государственных учреждений и коммерческих организаций, работающих в условиях санкционных ограничений и роста киберугроз. При этом компания готова обеспечить полный цикл построения и сопровождения систем информационной безопасности: аудит инфраструктуры и выявление потенциальных угроз, проектирование и внедрение современных средств защиты, обучение сотрудников и повышение уровня безопасности. Для этого у компании есть экспертиза, а также необходимый набор лицензий и сертификатов ФСБ РФ и ФСТЭК РФ.

Предложенные решения позволяют не только оперативно выявлять уязвимости, но и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и государственных услуг при минимизации рисков утечки данных. Одно из них — «Миранда Awareness Platform». Платформа в легкой и понятной форме повышает осведомленность сотрудников в сфере информационной безопасности и цифровой гигиены. При помощи имитации фишинговых рассылок у компании есть возможность проверить степень уязвимости сотрудников к действиям злоумышленника.

«Мы видим, что сегодня требования к информационной безопасности ужесточаются как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Наша задача — предложить не просто набор инструментов, а целостную экосистему защиты, которая позволяет нашим клиентам быть уверенными в сохранности данных и устойчивости к атакам. Разработанные нами решения прошли апробацию и готовы к внедрению на объектах критической информационной инфраструктуры, включая государственные органы и коммерческие предприятия любых масштабов», — отметил Владимир Левин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности «Миранды».

Презентация в Крыму стала очередным этапом масштабной программы «Миранды» по продвижению импортонезависимых цифровых решений на полуострове и исторических регионах. Компания продолжает активную работу по созданию и внедрению решений, обеспечивающих технологический суверенитет и цифровую безопасность страны.

ООО «Миранда-медиа». ИНН 7702527584. Erid: 2W5zFGbf7SJ

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