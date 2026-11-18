В Крыму из-за введенных ограничений временно отключают электроэнергию в нескольких городах и районах. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Отдельно сообщается об аварийном отключении в части Ялты.

С 11:00 электроснабжение отсутствует в части Симферополя. В Бахчисарае отключены район комбикормового завода за железнодорожной линией, участок от улицы Ракитского до улицы Лермонтова, улицы Ломоносова, Комарова и часть улицы Фрунзе со стороны «Детского мира».

В Бахчисарайском районе на три часа ограничена подача электричества в Песчаном, Угловом и части Вилино — от школы в сторону Песчаного и от кольца в сторону Углового.

В Ленинском районе отключение запланировано с 12:00 до 17:00 в Виноградном, Ивановке, Ильичево, Ленинском, Останино и Романово.

Ориентировочно на три часа отключено электричество в некотоырх населенных пунктах Раздольненского района. Подробнее — здесь.

Ориентировочная продолжительность отключения — три часа.