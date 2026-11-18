В Крыму из-за введенных ограничений временно отключают электроэнергию в нескольких городах и районах. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Отдельно сообщается об аварийном отключении в части Ялты.
В Бахчисарайском районе на три часа ограничена подача электричества в Песчаном, Угловом и части Вилино — от школы в сторону Песчаного и от кольца в сторону Углового.
В Ленинском районе отключение запланировано с 12:00 до 17:00 в Виноградном, Ивановке, Ильичево, Ленинском, Останино и Романово.
Ориентировочно на три часа отключено электричество в некотоырх населенных пунктах Раздольненского района. Подробнее — здесь.
Ориентировочная продолжительность отключения — три часа.