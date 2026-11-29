Глава Крыма поздравил с Днем матери

Сергей Аксенов написал в социальных сетях, что этот праздник согревает теплом самой сильной, чистой, несокрушимой и жертвенной любви. По его словам, сердца матерей чутко отзываются на все события в жизни детей, а их великий труд всегда будет самым значимым и почетным. Он напомнил слова народной мудрости, гласящей, что молитва матери со дна моря достанет.

Особые слова благодарности и признательности глава региона выразил матерям отважных защитников Отечества. Он отметил, что они воспитали героев, мужеством и подвигами которых гордится вся страна. Это и есть их самый большой, бесценный вклад в укрепление тех незыблемых основ, на которых стоит Россия.

«Забота о материнстве и детстве – один из ключевых приоритетов государства. Различные меры социальной поддержки сегодня получают крымские семьи, в которых воспитываются свыше 100 тысяч детей. Дорогие мамы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и душевного тепла. Пусть в ваших домах всегда царит любовь и гармония, радость и согласие!», - написал Сергей Аксенов.