46-летний фермер Виктор Олегович из Благовещенска почти потерял способность двигаться из-за воспалительного процесса на стыке основания черепа и шейного отдела позвоночника. Об этом пишет «КП-Челябинск».

Два первых позвонка практически разрушились. Мужчина связывает болезнь с переохлаждением: работа в поле, ветер, дожди и быстрая посевная не оставляли времени на здоровье.

Из Благовещенска в Курган его доставила медицина катастроф. Сначала врачи установили специальную металлическую конструкцию, поддерживающую голову пациента, затем наложили трахеостому, чтобы он мог дышать. Самым необычным стала сама операция: хирурги удалили гнойное воспаление и разрушенные позвонки через рот.

Когда раны заживут, систему снимут, а позвонки зафиксируют погружной металлоконструкцией.