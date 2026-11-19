Туристка из Мурманска, сломавшая плечо в первый день отпуска в Крыму, отсудила у муниципального предприятия 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом «КП-Крым» рассказал ее представитель, член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.

Ольга приехала в Саки в июне 2021 года с мамой-инвалидом и девятилетней дочерью.

В первый же день на набережной базы отдыха она зацепилась за выступающий металлический штырь, упала на правое плечо и получила закрытый перелом плечевой кости со смещением. Ее прооперировали в Симферополе, закрепив кость пластиной и винтами. Экспертиза квалифицировала травму как тяжкий вред здоровью. Отпуск был испорчен, лечение затянулось.

Суд установил, что парапет с опасным штырем был передан базе отдыха в хозяйственное ведение, и она обязана была его содержать. Сакский районный суд взыскал с предприятия 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 7 536 рублей 50 копеек расходов на лечение. Апелляция также присудила 40 тысяч рублей за услуги представителя и 30 тысяч рублей за судебную экспертизу. Верховный суд оставил сумму компенсации прежней.