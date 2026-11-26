Ответственного сотрудника элеватора в Крыму оштрафовали за нарушение требований к безопасности зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления Россельхознадзора.

Во время проверки прокуратура и специалисты ведомства обнаружили в зерновых складах кучи мусора. Это могло привести к загрязнению зерна. Кроме того, предприятие выпускало в оборот зерно, которое не прошло обязательную проверку соответствия.

Решение о штрафе, размер которого не указан, Россельхознадзор принял 23 ноября.

Ранее мы писали, что на убойном пункте в селе Почетное Красноперекопского района и обнаружил серьезные нарушения. Установлено, что у индивидуального предпринимателя не было программы производственного контроля, а само производство не соответствовало санитарным требованиям.