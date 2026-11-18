На Южнобережном шоссе завершили ремонт участка дороги Ялта — Севастополь протяженностью 8,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.

Работы проводили от Ялты в сторону Гаспры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дорожники сняли изношенное покрытие и уложили два новых слоя асфальта. Для повышения прочности дороги использовали асфальтобетон с увеличенным содержанием щебня.

На участке также укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки, ограждения и другие элементы безопасности.

Ранее мы писали, что в Севастополе планируют усилить обозначение пешеходных переходов в темное время суток на фоне перебоев с электроснабжением. Соответствующее поручение дали на аппаратном совещании правительства города.