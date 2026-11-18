На железнодорожной станции «Тамань-пассажирская» увеличился пассажиропоток, в связи с чем действуют усиленные меры безопасности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пассажирам рекомендуют приезжать заранее, чтобы успеть пройти необходимые процедуры перед отправлением.
Мы писали, Минтранс координирует транспорт на крымском направлении после атак ВСУ на Крымский мост. Ведомство организует дополнительные поезда и автобусы, а также рассматривает паромную переправу для перевозки пассажиров и грузов. Автобусы между станциями Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семь Колодезей до Керчи ходят по расписанию. Колл-центры принимают обращения граждан.