На железнодорожной станции «Тамань-пассажирская» увеличился пассажиропоток, в связи с чем действуют усиленные меры безопасности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пассажирам рекомендуют приезжать заранее, чтобы успеть пройти необходимые процедуры перед отправлением.

Поезда продолжают курсировать в соответствии с расписанием. Для ожидающих пассажиров круглосуточно открыты пункты обогрева, где можно выпить горячего чая. Также на территории станции организована полевая кухня и установлены биотуалеты.

Мы писали, Минтранс координирует транспорт на крымском направлении после атак ВСУ на Крымский мост. Ведомство организует дополнительные поезда и автобусы, а также рассматривает паромную переправу для перевозки пассажиров и грузов. Автобусы между станциями Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семь Колодезей до Керчи ходят по расписанию. Колл-центры принимают обращения граждан.