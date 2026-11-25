На подъеме к Ангарскому перевалу со стороны Симферополя освобождали застрявшие из-за снега грузовики. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтодор».

Для расчистки дороги привлекли дополнительную технику, поэтому на участке работали пять комбинированных дорожных машин.

«По информации наших дорожников движение открыто в обе стороны», — говорится последнем сообщении.

Напомним, в Крыму 25 ноября спрогнозировали дождь, мокрый снег, в горах — снег. В южных районах и в горах пройдут сильные осадки, местами возможно отложение мокрого снега и гололедица. Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха днем +1...+6, в горах 0...-3.