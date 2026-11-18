Для обеспечения надежной логистики Крыма могут потребоваться нестандартные решения. Об этом в кулуарах форума «Транспортная неделя» заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.
По его словам, власти принимают все меры, чтобы обеспечить доставку необходимых грузов в Крым и транспортное сообщение для жителей полуострова и прилегающих территорий. Минтранс ведет эту работу в рамках оперативного штаба и регулярно докладывает о ее ходе.
Никитин подчеркнул, что Крым будет обеспечен необходимыми грузами.
Ранее мы писали, что в настоящее время Минтранс координируют работу разных видов транспорта в Крыму и прорабатывают организацию дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Отмечается, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. При необходимости для перевозки пассажиров и грузов планируют задействовать Керченскую паромную переправу.