Для обеспечения надежной логистики Крыма могут потребоваться нестандартные решения. Об этом в кулуарах форума «Транспортная неделя» заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

По его словам, власти принимают все меры, чтобы обеспечить доставку необходимых грузов в Крым и транспортное сообщение для жителей полуострова и прилегающих территорий. Минтранс ведет эту работу в рамках оперативного штаба и регулярно докладывает о ее ходе.

Никитин подчеркнул, что Крым будет обеспечен необходимыми грузами.