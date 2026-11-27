В Евпатории выставили на торги особняк Алексея Жолноренко, построенный в 1905-1907 годах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущества и земельных отношений Крыма.

Начальная цена здания — один рубль. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения и находится в неудовлетворительном состоянии.

Покупатель должен будет провести ремонт и реставрацию до 30 декабря 2030 года. Участок под зданием ему передадут в аренду за один рубль в год.

Особняк построили на дачном участке елизаветградского мещанина Алексея Жолноренко. В разные годы в здании располагались воинская часть и детский сад. После пожара в 2004 году от первоначальной постройки частично сохранились лишь наружные стены.