С начала года в жилом фонде Севастополя произошло 198 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Из них 94 случились в многоквартирных домах, 99 – в частных, 5 возгораний зафиксированы в садовых домиках. Во время ЧП погибли 10 человек, еще 15 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Только на этой неделе в городе зафиксированы два случая смерти от дыма и огня: 22 ноября в Балаклаве на пожаре погиб мужчина, а 24 числа в горящем доме по улице Харьковская погибла женщина.

Причины большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем в быту, неосмотрительность при курении, а также неисправность электросетей и электрооборудования.

Спасатели просят соблюдать противопожарные правила.

Также в МЧС рассказали, что в течение текущего года из горящего и задымленного жилья в Севастополе спасено 90 человек, среди которых 18 детей.