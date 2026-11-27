В Севастополе полиция расследует дело об избиении двух мужчин в лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Обвиняемые — трое местных жителей в возрасте 21, 21 и 28 лет.
За пострадавшего попытался вступиться 46-летний очевидец, но его тоже избили. Экспертиза установила у обоих мужчин вред здоровью средней тяжести: переломы лицевых костей, ушибы и ссадины.
Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что драка в евпаторийском кафе закончилась уголовным делом для шестерых мужчин. Они нанесли телесные повреждения сотрудникам кафе, а также пытались повредить имущество заведения.