В Севастополе полиция расследует дело об избиении двух мужчин в лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Обвиняемые — трое местных жителей в возрасте 21, 21 и 28 лет.

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По версии следствия, ночью один из молодых людей подъехал на машине к месту отдыха, резко газовал и включил музыку. Находившийся рядом 39-летний мужчина сделал ему замечание. Водитель ударил его кулаком, после чего к нападению присоединились двое его знакомых.

За пострадавшего попытался вступиться 46-летний очевидец, но его тоже избили. Экспертиза установила у обоих мужчин вред здоровью средней тяжести: переломы лицевых костей, ушибы и ссадины.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что драка в евпаторийском кафе закончилась уголовным делом для шестерых мужчин. Они нанесли телесные повреждения сотрудникам кафе, а также пытались повредить имущество заведения.