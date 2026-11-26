Производители коллагена обещают упругую кожу, крепкие ногти, густые волосы и здоровые суставы, и спрос на такие добавки огромный, но организму не обязательно получать готовый коллаген из еды. Об этом «Крымской газете» рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Гришаева.

Коллаген важен как структурный белок, составляющий основу кожи, костей и хрящей. С возрастом его синтез замедляется, а разрушение ускоряется под влиянием ультрафиолета, курения и хронического воспаления. Однако это не значит, что каждому после определенного возраста нужны добавки.

«Организм производит собственный коллаген из аминокислот, которые получает при переваривании белковой пищи. Для этого ему нужны, в частности, глицин, пролин и лизин. Чтобы организм построил коллаген из полученных аминокислот, ему необходимы витамин C, железо, цинк и медь», — пояснила Гришаева.

При этом коллаген не заменяет полноценный белок: в нем почти нет незаменимой аминокислоты триптофана, поэтому его относят к неполноценным белковым источникам.

Гришаева подчеркивает, что обещания омоложения не соответствуют реальному эффекту. Наиболее убедительная область применения коллагеновых добавок — остеоартрит коленного сустава, особенно при боли и скованности. С волосами ситуация менее определенная: если волосы выпадают, а ногти ломаются, разумнее сначала найти причину — дефицит железа, нарушения щитовидной железы, нехватку белка, стресс или заболевания кожи.