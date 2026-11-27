С 27 ноября 2026 года новые автобусы начали работать на маршрутах Симферополя, Джанкоя и Сак. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

В Симферополе автобусы ПАЗ среднего класса направили на городские маршруты № 81 «Улица Титова (РДКБ) — ДОУ № 23», № 9 «Железнодорожный вокзал — Комсомольское» (два автобуса) и № 12Б «Улица Красноармейская (сквер) — улица Крымская». Также они вышли на маршруты № 397-23 «Симферополь — Прудовое», № 364-23 «Улица Героев Сталинграда — Новоселовка» и № 456-23 «Шафранное — Симферополь».

В Джанкое новый ПАЗ направили на маршрут № 6.1 через село Изумрудное, а автобус ЛиАЗ большого класса — на маршрут № 271-14 «Джанкой — Вольное».

В Саках новый автобус вышел на маршрут № 457-22 «Саки — Шелковичное».