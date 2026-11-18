Суд Симферополя приговорил 56-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно за хулиганство в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, испытательный срок составит три года.

Как установил суд, в июле 2026 года один из пассажиров попросил мужчину пересесть на другое свободное место. В ответ тот достал травматический пистолет и начал угрожать его применением. На просьбы окружающих убрать оружие он не отреагировал и выстрелил в одного из пассажиров. У пострадавшего диагностировали гематому.

Подсудимый вину не признал.

«Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично на сумму 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.